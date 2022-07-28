«Команды будут думать, что «Спартаку» можно все. Это какой-то привилегированный клуб?» Экс-арбитр Федотов о встрече красно-белых с судейским комитетом

Бывший арбитр высказался о встрече представителей «Спартака» и судейского корпуса.

«Почему они провели семинар только для одного клуба? Они будут проводить для других команд? Когда? Почему они провели встречу, когда сезон уже начался, а не перед стартом? С арбитрами семинар был проведен перед началом нового сезона, им объяснили, как работать, какие нарушения. После этого они обязаны были все отправить командам или собрать и то же самое им рассказать.

Что, у нас «Спартак» какой-то привилегированный клуб, которому только одному все расскажут, а другим нет? Сейчас будет третий тур, а они рассказали только «Спартаку» о каких-то моментах. А другие – давайте, догадывайтесь сами? Это что за работа департамента?

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При чем здесь , я понять не могу? То есть ни одному клубу, кроме «Спартака», нельзя общаться с арбитрами, получается, так? Иначе другие команды, которые общаются, будут наказаны? Для меня это неприемлемо и непонятно. Если сейчас все клубы будут писать гневные посты, надо под каждый подстраиваться, что ли?

Другие команды теперь будут думать, что «Спартаку» можно все. Им рассказали, как судьи будут против них работать, а другим ничего не рассказали. Конечно, сейчас всем обидно. Не удивлюсь, если сейчас все начнут высказываться из разряда «что это такое было?»

Либо собирайте всех, либо никого. «Спартак» захотел встретиться, а другие не хотят? Хотят. Это априори неправильно сделано. Комитет такие грабли себе положил, что наступят и так по лбу получат, потом не соберутся», – сказал Федотов.