Экс-судья Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека. Прямая нога без попытки сыграть в мяч»

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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о наказании игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

На 24-й минуте матча РПЛ француз получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.

«Карасев должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шел прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.

Не знаю, как Карасев объяснил ВАР, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – заявил Федотов.

Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»

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