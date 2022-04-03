Экс-судья Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека. Прямая нога без попытки сыграть в мяч»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о наказании игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
На 24-й минуте матча РПЛ француз получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.
«Карасев должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шел прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.
Не знаю, как Карасев объяснил ВАР, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – заявил Федотов.
Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»