Экс-судья Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека. Прямая нога без попытки сыграть в мяч»

Бывший арбитр высказался о наказании игрока .

На 24-й минуте матча француз получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику «Спартака» .

«Карасев должен был удалять Бека-Бека в матче со . Он шел прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч.

Не знаю, как Карасев объяснил ВАР, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», – заявил Федотов.

Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»