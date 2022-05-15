Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»: «Селихов играет в мяч, чисто игровой эпизод. Проще было засчитать гол Малкома»

Бывший судья считает, что Павел Кукуян ошибся, дав пробить пенальти.

Питерская команда сравняла счет в добавленное ко второму тайму время в игре со (1:1) в 29-м туре .

«Ошибается Кукуян.

По трансляции четко видно, что Кукуян назначает 11-метровый после столкновения Селихова и Ерохина.

Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод.

Правильное решение: продолжить игру (проще было засчитать гол )», – написал Федотов.

Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» на 93-й за падение Ерохина после контакта с Селиховым. Мостовой забил

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб