Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита»: «Селихов играет в мяч, чисто игровой эпизод. Проще было засчитать гол Малкома»

Бывший судья Игорь Федотов считает, что Павел Кукуян ошибся, дав «Зениту» пробить пенальти.
Питерская команда сравняла счет в добавленное ко второму тайму время в игре со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре РПЛ.
«Ошибается Кукуян.
По трансляции четко видно, что Кукуян назначает 11-метровый после столкновения Селихова и Ерохина.
Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод.
Правильное решение: продолжить игру (проще было засчитать гол Малкома)», – написал Федотов.
Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» на 93-й за падение Ерохина после контакта с Селиховым. Мостовой забил
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