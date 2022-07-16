Экс-судья Федотов: «Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти не было»

Экс-судья Игорь Федотов считает ошибкой решение не удалять Гиорги Шелию в 1-м туре Мир .

На 88-й минуте вратарь Шелия и форвард боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту грозненцев.

«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще удар или попытка удара – это прямая красная карточка.

Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», – отметил Федотов.

Безбородов не удалил Шелию за удар Соболева в голень. Арбитр воспользовался ВАР