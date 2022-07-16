Экс-судья Федотов: «Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Гиорги Шелия Игорь Федотов Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Экс-судья Игорь Федотов считает ошибкой решение не удалять Гиорги Шелию в 1-м туре Мир РПЛ.

На 88-й минуте вратарь «Ахмата» Шелия и форвард «Спартака» Александр Соболев боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту грозненцев.

«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще удар или попытка удара – это прямая красная карточка.

Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», – отметил Федотов.

Безбородов не удалил Шелию за удар Соболева в голень. Арбитр воспользовался ВАР

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