Юрий Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Не скажу, что он сильнее других в РПЛ»

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Юрий Семин считает, что московские команды поборются с «Зенитом» за чемпионство. 

«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть.

Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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