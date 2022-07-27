Юрий Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Не скажу, что он сильнее других в РПЛ»

Юрий Семин считает, что московские команды поборются с за чемпионство.

«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что и в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд . С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть.

Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», – сказал бывший главный тренер .