Бывший замминистра спорта Нагорных о Fan ID: «Уважаемым болельщикам нужно время привыкнуть. Система введена, чтобы стадионы стали местом отдыха»

Бывший замминистра спорта РФ поделился мнением о введении Fan ID.

«Я оформил карту болельщика. Сегодня должен заехать в МФЦ, подтвердить данные.

Что касается бойкота матчей, я думаю, что нашим уважаемым болельщикам нужно время, чтобы привыкнуть к ситуации. Ничего страшного и сложного в этом процессе нет.

Эта система введена для того, чтобы стадионы стали местом отдыха, чтобы на них можно было приходить с детьми, целыми семьями и быть при этом спокойными.

Мы уже оформляли карты болельщика во время ЧМ-2018. Ни у кого это не вызывало никаких неудобств.

Что касается проблем, которые могут возникнуть у иностранцев, то я думаю, что все сервисы будут выстроены. В нашей цифровой реальности с этим нет проблем. Сервис упростится и все наладится», – сказал Юрий Нагорных.

Сейчас Нагорных является директором ОАО «РЖД» по коммуникациям, ранее он входил в совет директоров «Локомотива».