Первый замминистра спорта России Азат Кадыров о Fan ID: «Сервис будет только нарастать интересными опциями. Они станут доступны в течение следующего года»

Первый заместитель министра спорта России поделился подробностями о системе Fan ID.

– Система Fan ID работала на ЧМ. Как ее обновили под чемпионат России?

– Да, за основу взяты наработки, применявшиеся успешно на турнирах в 2017 и 2018 годах. Сейчас она доработана и переведена на портал Госуслуг.

Все те, кто имеет там личный кабинет, а это практически 100 миллионов граждан нашей страны, в течение нескольких минут имеют возможность оформить Карту болельщика.

– Какова основная миссия системы? Ведь раньше мы могли спокойно купить билет в кассе и пойти на стадион. Зачем она?

– Вы верно говорите, что раньше ходили в кассу, теперь туда ходить не нужно.

Можно, сидя на диване, переводить билеты через личный кабинет на Госуслугах, а потом приезжать на стадион и смотреть футбол в безопасной обстановке. Безусловно, это безопасность.

Система позволит ограничить доступ для тех граждан нашей страны, кто не соблюдает правила поведения зрителей на спортивном мероприятии.

В будущем сервис будет только нарастать интересными опциями, которые помогут нашим гражданам комфортно чувствовать себя на футболе и не только.

– Какие опции?

– Они в проработке сегодня. Достаточно много вариантов есть с нашими коллегами из министерства цифрового развития.

Мы находимся на этапе внедрения сервиса, поэтому все опции, которые формируются под Карту болельщика, будут доступны в течение следующего года, – заявил Азат Кадыров.

С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

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