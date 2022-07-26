Инсайдер Романо: «Руководство «Баварии» и Нагельсманн считают, что Кейн может стать новым Левандовским, но есть проблема под названием «Тоттенхэм»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Роберт Левандовски Харри Кейн Юлиан Нагельсманн Футбол

Фабрицио Романо рассказал, что «Бавария» видит в Харри Кейне замену Роберту Левандовскому. 

«Мне сказали, что руководство «Баварии» и Юлиан Нагельсманн считают Харри Кейна идеальным игроком для стиля «Баварии» и футбола Бундеслиги. Они убеждены, что Кейн может стать кем-то вроде нового Левандовского для «Баварии», но есть проблема под названием «Тоттенхэм». 

«Тоттенхэм» не намерен отпускать Кейна. Этим летом это действительно невозможно, но и в будущем «шпоры» хотят предложить Кейну новый контракт, чтобы предотвратить попытку «Баварии» следующим летом», – сказал инсайдер в подкасте Here We Go. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные