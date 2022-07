Инсайдер Романо: «Руководство «Баварии» и Нагельсманн считают, что Кейн может стать новым Левандовским, но есть проблема под названием «Тоттенхэм»

Фабрицио Романо рассказал, что видит в Харри Кейне замену Роберту Левандовскому.

«Мне сказали, что руководство «Баварии» и считают идеальным игроком для стиля «Баварии» и футбола Бундеслиги. Они убеждены, что Кейн может стать кем-то вроде нового Левандовского для «Баварии», но есть проблема под названием «Тоттенхэм».

не намерен отпускать Кейна. Этим летом это действительно невозможно, но и в будущем «шпоры» хотят предложить Кейну новый контракт, чтобы предотвратить попытку «Баварии» следующим летом», – сказал инсайдер в подкасте Here We Go.