У «Баварии» нет переговоров по Кейну. «Тоттенхэм» не продаст форварда летом и обсудит новый контракт

Нападающий Харри Кейн вряд ли перейдет из в «Баварию».

Сегодня стало известно, что клуб из Мюнхена может купить 28-летнего англичанина в случае ухода Роберта Левандовского.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, конкретики нет – не было никаких обсуждений и переговоров.

Более того, президент «шпор» , спортивный директор и главный тренер даже не рассматривали возможность продажи Кейна этим летом.

Напротив, «Тоттенхэм» хочет обсудить новое соглашение с форвардом в ближайшее время. Нынешний контракт Кейна рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне капитан сборной Англии забил 17 голов за 37 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.