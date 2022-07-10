У «Баварии» нет переговоров по Кейну. «Тоттенхэм» не продаст форварда летом и обсудит новый контракт

Нападающий Харри Кейн вряд ли перейдет из «Тоттенхэма» в «Баварию».
Сегодня стало известно, что клуб из Мюнхена может купить 28-летнего англичанина в случае ухода Роберта Левандовского.
Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, конкретики нет – не было никаких обсуждений и переговоров.
Более того, президент «шпор» Дэниэл Леви, спортивный директор Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте даже не рассматривали возможность продажи Кейна этим летом.
Напротив, «Тоттенхэм» хочет обсудить новое соглашение с форвардом в ближайшее время. Нынешний контракт Кейна рассчитан до 2024 года.
В прошлом сезоне капитан сборной Англии забил 17 голов за 37 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.