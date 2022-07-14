Тухель на вопрос о Роналду и Левандовском: «Не исключал бы, что подпишем форварда, но сейчас это не главное. Оборона – приоритет»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Роберт Левандовски Томас Тухель Футбол

Томас Тухель заявил, что трансфер нападающего не является приоритетом «Челси».

Тренеру лондонского клуба задали вопрос об интересе «Челси» к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.

«Я бы не исключал, что мы подпишем еще одного нападающего, но сейчас это не главное. Приоритет сейчас – оборона, это не секрет. Когда мы укрепим эту линию, нужно будет оценить, на что еще мы способны.

Мы боремся против двух топ-команд, но «Тоттенхэм» провел очень активное, агрессивное и раннее трансферное окно. Возможно, у них один из лучших составов в их истории с одним из лучших тренеров мира.

«Ман Юнайтед» никогда не стесняется брать новичков, и у них тоже новый тренер. У «Арсенала» тоже уже были крупные трансферы, поэтому мы должны держать уровень, чтобы сохранять конкурентоспособность», – сказал тренер «Челси».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные