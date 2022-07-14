Тухель на вопрос о Роналду и Левандовском: «Не исключал бы, что подпишем форварда, но сейчас это не главное. Оборона – приоритет»

Томас Тухель заявил, что трансфер нападающего не является приоритетом «Челси».

Тренеру лондонского клуба задали вопрос об интересе «Челси» к форварду и нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.

«Я бы не исключал, что мы подпишем еще одного нападающего, но сейчас это не главное. Приоритет сейчас – оборона, это не секрет. Когда мы укрепим эту линию, нужно будет оценить, на что еще мы способны.

Мы боремся против двух топ-команд, но провел очень активное, агрессивное и раннее трансферное окно. Возможно, у них один из лучших составов в их истории с одним из лучших тренеров мира.

«Ман Юнайтед» никогда не стесняется брать новичков, и у них тоже новый тренер. У тоже уже были крупные трансферы, поэтому мы должны держать уровень, чтобы сохранять конкурентоспособность», – сказал тренер .