Конте после слов Нагельсманна о Кейне в «Баварии»: «Я не люблю говорить об игроках других клубов, это может быть неуважением. Харри – важная часть «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о возможном уходе .

Сообщалось, что возможность подписания англичанина изучает . , возглавляющий мюнхенскую команду, предложил посмотреть, что «произойдет в будущем».

«Честно говоря, я об этом не слышал. Я тот тренер, который, конечно, не говорит о футболистах других клубов.

Я не знаю, почему [это обсуждается]. Ситуация предельно ясная, Харри Кейн – важная часть проекта «Тоттенхэма».

Это все только слухи, но мне вот не нравится говорить об игроках из других команд. Если я хочу что-то сделать, я делаю это не через прессу. Возможно, это было бы неуважительно по отношению к другим клубам», – сказал Конте.

Чтобы Конте остался, «Тоттенхэм» дал ему 150 млн на трансферы. Из 6 новичков (включая Ришарлисона за 50 млн) ни у одного нет твердого места в основе