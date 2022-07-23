Конте после слов Нагельсманна о Кейне в «Баварии»: «Я не люблю говорить об игроках других клубов, это может быть неуважением. Харри – важная часть «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Антонио Конте Харри Кейн Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о возможном уходе Харри Кейна.

Сообщалось, что возможность подписания англичанина изучает «Бавария». Юлиан Нагельсманн, возглавляющий мюнхенскую команду, предложил посмотреть, что «произойдет в будущем».

«Честно говоря, я об этом не слышал. Я тот тренер, который, конечно, не говорит о футболистах других клубов.

Я не знаю, почему [это обсуждается]. Ситуация предельно ясная, Харри Кейн – важная часть проекта «Тоттенхэма».

Это все только слухи, но мне вот не нравится говорить об игроках из других команд. Если я хочу что-то сделать, я делаю это не через прессу. Возможно, это было бы неуважительно по отношению к другим клубам», – сказал Конте.

Чтобы Конте остался, «Тоттенхэм» дал ему 150 млн на трансферы. Из 6 новичков (включая Ришарлисона за 50 млн) ни у одного нет твердого места в основе

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