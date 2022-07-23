«Бавария» вряд ли подпишет Кейна в 2023-м. Клуб сомневается, что он заиграет вне АПЛ

Переход нападающего из в «Баварию» летом 2023 года маловероятен.

Ранее kicker and Sport Bild сообщили, что мюнхенскому клубу, который после ухода Роберта Левандовского остался без чистого центрального нападающего, интересен англичанин.

Как пишет Sport1.de, кандидатура Кейна, как и многих других нападающих, несколько недель назад вяло обсуждалась руководством «Баварии», но интерес к нему решили не усилять, так как у боссов клуба возникли сомнения по поводу трансфера этого форварда. В «Баварии» не уверены, что Харри заиграет за пределами , а также сомневаются, что он подойдет под стиль игры .

Кроме того, чтобы подписать Кейна, клубу придется потратить огромную сумму – расходы на трансферную компенсацию для «Тоттенхэма» и зарплату форварда превысят 100 млн евро. Руководство «Баварии» считает, что это слишком дорого.

В связи с перечисленными выше причинами трансфер Кейна в мюнхенский клуб маловероятен. Контракт Харри с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.

Статистику форварда, которому 28 июля исполнится 29 лет, можно изучить здесь.