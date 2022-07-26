Левандовски о 2:8: «Это в прошлом. Лучше не оглядываться назад. Мы в «Барсе» не говорили об этом»

ответил на вопрос о поражении «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8.

В августе 2020 года команды встретились на стадии 1/4 финала . , за которую тогда играл Левандовски, победила со счетом 8:2, а Роберт отметился забитым мячом.

– Должен сказать, что мы в «Барсе» не говорили об этом. Это в прошлом. Лучше не оглядываться назад. Такова наша идея.

– Вы добавите «Барсе» менталитет победителя?

– Надеюсь. Я всегда думаю о победах и хочу забить. Без разницы, что это за игра, какой соперник. Я всегда голоден до побед. У этой команды отличный потенциал. Все мы должны двигаться вместе шаг за шагом, – сказал новичок «Барселоны».