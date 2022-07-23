Пеп Гвардиола: «Когда зовут «Реал», «Барса» или «Бавария», то все хотят перейти! Остальным клубам приходится больше платить»

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Пеп Гвардиола высказался об уходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Леви был важным игроком [для «Баварии»]. Но сердце команды по-прежнему на месте – это Ману [Нойер], Йо [Киммих], Томас [Мюллер]. Они сделали выдающиеся трансферы.

Когда зовут «Реал», «Барса» или «Бавария», то все игроки хотят перейти! Остальным приходится больше платить», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Завтра, 24 июля, «Манчестер Сити» и «Бавария» проведут товарищеский матч. Начало – в 02:00 по московскому времени.

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