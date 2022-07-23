Пеп Гвардиола: «Когда зовут «Реал», «Барса» или «Бавария», то все хотят перейти! Остальным клубам приходится больше платить»

высказался об уходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Леви был важным игроком [для «Баварии»]. Но сердце команды по-прежнему на месте – это Ману [Нойер], Йо [Киммих], Томас [Мюллер]. Они сделали выдающиеся трансферы.

Когда зовут , «Барса» или «Бавария», то все игроки хотят перейти! Остальным приходится больше платить», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Завтра, 24 июля, и проведут товарищеский матч. Начало – в 02:00 по московскому времени.