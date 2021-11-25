Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча» – главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Также будут вручены женский «Золотой мяч», приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку года и приз имени Льва Яшина лучшему вратарю.

На «Золотой мяч» претендуют 30 футболистов:

Первая пятерка: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси»), Эрлинг Холанд ( Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Мэйсон Маунт («Челси»).

Вторая пятерка: Харри Кейн ( ), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Николо Барелла («Интер»).

Третья пятерка: ( / «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педри («Барселона»), Лука Модрич ( ) и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Симон Кьер («Милан»).

Пятая пятерка: Роберт Левандовски («Бавария»), Жоржиньо («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси») и Ромелу Лукаку («Интер»/ «Челси»).

Шестая пятерка: Криштиану Роналду («Ювентус»/ «Манчестер Юнайтед»), Жерар Морено («Вильярреал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Луис Суарес («Атлетико»).

Церемония начнется в 22:30 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть трансляцию «Матч ТВ».

Напомним, что в 2020 году «Золотой мяч» не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.