Марсьяль будет основным форвардом «МЮ» на старте сезона, даже если Роналду вернется на следующей неделе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Антони Марсьяль получит еще один шанс в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Daily Mail, француз будет основным нападающим команды Эрика тен Хага на старте сезона, даже если Криштиану Роналду вернется в расположение клуба на следующей неделе. При этом возвращение португальца в клуб в скором времени выглядит маловероятным.

Источники описывают Антони как одного из самых жизнерадостных игроков в этом туре «МЮ».

Марсьяль забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 3 предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед». Столько же он забил за весь прошлый сезон – по одному голу за «Юнайтед», «Севилью» и сборную Франции.

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