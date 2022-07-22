Марсьяль будет основным форвардом «МЮ» на старте сезона, даже если Роналду вернется на следующей неделе

Антони Марсьяль получит еще один шанс в «Манчестер Юнайтед».
Как пишет Daily Mail, француз будет основным нападающим команды Эрика тен Хага на старте сезона, даже если Криштиану Роналду вернется в расположение клуба на следующей неделе. При этом возвращение португальца в клуб в скором времени выглядит маловероятным.
Источники описывают Антони как одного из самых жизнерадостных игроков в этом туре «МЮ».
Марсьяль забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 3 предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед». Столько же он забил за весь прошлый сезон – по одному голу за «Юнайтед», «Севилью» и сборную Франции.