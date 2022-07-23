У «МЮ» без Роналду 3 победы и ничья в товарищеских матчах, общий счет – 13:4. У Санчо 3 гола в 4 играх

не проиграл ни одного матча под руководством Эрика тен Хага в межсезонье.

Команда под руководством нового тренера одержала три победы – над «Ливерпулем» (4:0), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1).

Сегодня манкунианцы сыграли вничью с (2:2).

Нападающий Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение «Юнайтед» после отпуска. Сообщалось, что он хочет сменить клуб.

3 гола в этих 4 матчах забил вингер Джейдон Санчо – по одному результативному удару в играх с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

30 июля «Юнайтед» сыграют с «Атлетико».