У «МЮ» без Роналду 3 победы и ничья в товарищеских матчах, общий счет – 13:4. У Санчо 3 гола в 4 играх

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Астон Вилла премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного матча под руководством Эрика тен Хага в межсезонье. 

Команда под руководством нового тренера одержала три победы – над «Ливерпулем» (4:0), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1). 

Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2). 

Нападающий Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение «Юнайтед» после отпуска. Сообщалось, что он хочет сменить клуб.

3 гола в этих 4 матчах забил вингер Джейдон Санчо – по одному результативному удару в играх с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой».

30 июля «Юнайтед» сыграют с «Атлетико».

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