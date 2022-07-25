Хачатурянц о судействе в игре «Краснодара» и «Спартака»: «Комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Всегда вызывает недоумение»

признался, что недоумевает от высказываний комментаторов по действиям арбитров.

Бывший президент поделился мнением о моментах матча второго тура между «Краснодаром» и (1:4).

«Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы.

Видел вот сейчас: комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры. Нужно дождаться результаты ЭСК.

Например, по моменту с Черниковым – да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная.

В любом случае ЭСК примет решение по этому поводу», – сказал Хачатурянц.

Матч – «Спартак» в прямом эфире транслировал телеканал «Матч Премьер». Игру комментировали Дмитрий Шнякин и Александр Пойда.

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей