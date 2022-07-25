Хачатурянц о судействе в игре «Краснодара» и «Спартака»: «Комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Всегда вызывает недоумение»

Ашот Хачатурянц признался, что недоумевает от высказываний комментаторов по действиям арбитров.
Бывший президент Мир РПЛ поделился мнением о моментах матча второго тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).
«Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы.
Видел вот сейчас: комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры. Нужно дождаться результаты ЭСК.
Например, по моменту с Черниковым – да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная.
В любом случае ЭСК примет решение по этому поводу», – сказал Хачатурянц.
Матч «Краснодар» – «Спартак» в прямом эфире транслировал телеканал «Матч Премьер». Игру комментировали Дмитрий Шнякин и Александр Пойда.
Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей