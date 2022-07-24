Широков предложил прекратить обсуждать судейство: «В одном месте мусор ищете»

Теги Локомотив Ростов Роман Широков премьер-лига Россия судьи Чемпионат.com Алексис Бека-Бека ЭСК РФС Футбол

Роман Широков предложил прекратить обсуждать тему судейства в России.

Бывший футболист выразил такое мнение, когда рассуждал о матче 2-го тура Мир РПЛ «Локомотив»«Ростов» (2:2).

«По последней атаке говорить не могу. Что касается пенальти, не знаю, зачем арбитр смотрел ВАР. Мне кажется, очевидный пенальти. Надо заканчивать привязываться к судейству и его обсуждать.

В одном месте мусор ищете, вы же, журналисты, задаете тренды. Без вас разберутся, кто прав, а кто нет. ЭСК выносит решение. Бека-Бека пошел выяснять отношения. Игрокам показали желтые карточки – ничего странного в этом нет. Он должен думать», – сказал Широков.

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