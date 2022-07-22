Широков о Медиалиге: «Шоу, но там много мата, для детей не очень хорошо – они проецируют на себя слова кумиров и потом так же начинают»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о Медиалиге.
— Шум хороший, все хотят там играть, как оказалось. Кому-то нравится, кому-то – нет.
— Вы смотрели матчи?
— Полностью – нет. Тяжело.
— Уровень невысок?
— Мягко говоря, да. Думать, что ты умеешь играть в футбол, и играть в него — это разные вещи. Аплодирую за то, что ребята классно раскручивают лигу, любят футбол и играют в него. Но они не называют это профессиональным футболом и правильно делают.
— Ваш сын смотрит?
— Да, даже мне скидывает видео. Шоу. Но там много мата, для детей не очень хорошо. Можно чуть поменьше. Дети смотрят, проецируют на себя слова кумиров — и потом так же начинают.
А так все шумно — перед матчем кричат друг на друга, кто получит. Сейчас команда Камила Гаджиева зайдет — пойдите, ей крикните, там ребята спортивные, проигрывать не захотят.
— Вы бы, если бы нашелся спонсор, стали бы делать команду?
— Не знаю. Паша Погребняк вроде бы собирается, а мы заявлены — я, Саня Самедов, кажется, – сказал Широков.
Не спешите ругать Медиалигу. Она может вдохновить РПЛ на перемены