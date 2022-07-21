ЭСК не выявила ошибок в работе Казарцева на матче «Локомотив» – «Пари НН»

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В РФС не нашли ошибок в работе Василия Казарцева на игре «Локомотив» – «Пари НН».

По итогам матча 1-го тура Мир РПЛ (1:1) московской клуб попросил Экспертно-судейскую комиссию дать оценку решениям арбитра в четырех эпизодах.

По информации «Спорт-Экспресса», все решения судейской бригады признаны верными.

На 58-й минуте Казарцев не назначил пенальти в ворота «Нижнего» после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука

На 70-й минуте рефери не зафиксировал фол после столкновения  Гоцука и Алексиса Бека-Бека. Вскоре после этого нижегородцы сравняли счет – в «Локо» посчитали, что в развитии голевой атаки один из игроков «Пари НН» находился в положении вне игры.

Также верным признано решение Казарцева не назначать пенальти на 89-й минуте за попадание мяча в руку Дмитрию Стоцкому в штрафной «Нижнего Новгорода».

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