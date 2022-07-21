ЭСК не выявила ошибок в работе Казарцева на матче «Локомотив» – «Пари НН»

В РФС не нашли ошибок в работе на игре – «Пари НН».

По итогам матча 1-го тура Мир (1:1) московской клуб попросил Экспертно-судейскую комиссию дать оценку решениям арбитра в четырех эпизодах.

По информации «Спорт-Экспресса», все решения судейской бригады признаны верными.

На 58-й минуте Казарцев не назначил пенальти в ворота «Нижнего» после единоборства и .

На 70-й минуте рефери не зафиксировал фол после столкновения Гоцука и . Вскоре после этого нижегородцы сравняли счет – в «Локо» посчитали, что в развитии голевой атаки один из игроков находился в положении вне игры.

Также верным признано решение Казарцева не назначать пенальти на 89-й минуте за попадание мяча в руку Дмитрию Стоцкому в штрафной «Нижнего Новгорода».

Боль «Локо»: споры о двух решениях Казарцева и ничья с «НН» после часа в большинстве