Широков об уходе Каттани из «Спартака»: «Привел непонятных футболистов, и заняли 10-е место. Говорят, он устал, от чего?»

высказался об уходе спортивного директора из «Спартака».

– Говорят, он устал. От чего? Если любишь свою работу, это приятная усталость. Привел непонятных футболистов и будет теперь рассказывать.

Мартинс – в первую очередь. Николсон – если иностранец, то он должен быть сильнее своего Соболева. Не вижу, в чем он сильнее нашего.

Мне трудно оценить работу Каттани – ее, по большому счету, не видел. Привел игроков, но заняли 10-е место. Ни с одним тренером, которых он привел, команда не сделала шаг вперед. Ваноли работал 7 месяцев – как были десятыми, так и остались. Русских игроков клуб может взять и без него, а иностранцев он привел непонятных.

Важный момент – не верю в спортивных директоров, которые были скаутами. У него менталитет скаута. Скаут оценивает игрока здесь и сейчас, но зачастую не видит клубную стратегию.

– У сейчас есть игрок, который мог бы играть в основе ?

– Наверное, Селихов. Мозес мог бы соревноваться с .

– На что может претендовать команда в сезоне?

– Потенциал хороший, на тройку могут рассчитывать. Если поверят в идеи тренера и пойдет игра, то с поддержкой болельщиков они способны быть в тройке. Но есть проблема с тем, что не ходят сейчас болельщики. Был на матче с «Нижним» – это стало, как в театре. Тихо, – сказал экс-хавбек красно-белых.