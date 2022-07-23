Владимир Федотов: «В тяжелой работе нужно получать удовольствие. Болельщики чувствуют самоотдачу, драйв команды. Это искренне, это и есть удовольствие»

рассказал о своем видении футбола.

– ЦСКА единолично лидирует, забил пять мячей и не пропустил ни одного. Чего болельщикам ждать дальше?

– У нас следующий матч в Нижнем Новгороде, к которому мы будем готовиться очень тщательно. Нам нужно комплектоваться. Людей, которые будут появляться, нужно приводить к общему знаменателю. Необходимо засучить рукава и двигаться от матча к матчу.

Нам будет непросто в Нижнем. Нужно не терять бдительность, все сражаются за очки. Безусловно, порадуемся сегодня победе, маленькой радости в жизни, но уже сейчас мы начинаем подготовку к следующему матчу.

– Вы не раз говорили, что игроки должны кайфовать от футбола. Сегодня команда больше кайфовала или все же пахала на поле?

– В этом как раз и суть – в тяжелой изнурительной работе нужно получать удовольствие. Болельщики это чувствуют – самоотдачу, драйв, с которым команда играет и входит в любой эпизод. Это искренне, это и есть удовольствие.

– Антон Заболотный сказал, что с уходом активных болельщиков футбол превратился в театр. Что можете об этом сказать?

– Хочется больше сказать по времени проведения матча. В это время сложно собрать аудиторию на стадионе. Июль на носу, было понятно, что днем будет тепло. Но вечером было бы гораздо больше любителей футбола. Три часа – это не очень удобно. Тут и обед не обед, и ужин не ужин, середина на половину, – сказал главный тренер .