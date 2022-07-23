Карраскаль об ассисте Акинфеева: «Игорь – живая легенда. Великолепная передача»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Сочи Футбол

Хорхе Карраскаль прокомментировал голевой пас вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Акинфеев отметится ассистом на Карраскаля в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Все знают, что Игорь – живая легенда, он великолепный вратарь, очень умный. Он увидел меня на свободном пространстве, сделал великолепную передачу, а я смог воспользоваться ею и забить гол. Конечно, Игорь здесь сделал все.

Надеюсь, в этом сезоне нам удастся решить все задачи. Два сухих матча на старте придают нам уверенности», – сказал полузащитник ЦСКА.

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