«Лидер среди вратарей в нашей стране. Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот». Экс-тренер голкиперов ЦСКА Чанов об Акинфееве

заявил, что в матче с подтвердил свой статус лучшего вратаря.

Московский клуб одержал победу со счетом 3:0. Для 36-летнего вратаря эта игра стала 300-й без пропущенных мячей в составе армейцев. Во втором тайме голкипер отметился голевой передачей.

«Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот. При счете 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придает уверенность своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надежно, уверенно.

300 матчей – тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает, в том числе, его игра ногами, фантастический голевой пас. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране», – сказал бывший тренер вратарей .