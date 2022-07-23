Федотов про 3:0 с «Сочи»: «Начало для ЦСКА сложилось не очень. Спасение Акинфеева стало ключевым»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи».

Во 2-м туре Мир армейцы выиграли со счетом 3:0. ЦСКА с шестью очками возглавил турнирную таблицу.

«Понимали, что даже после потери двух ключевых игроков у «Сочи» будет тяжелый матч. Начало сложилось не очень, но начали создавать моменты, забили гол.

«Сочи» неслучайно завоевал серебро, предъявлял нам много вопросов, комбинировал, организовал выход один на один – спасение Акинфеева стало ключевым (речь про момент на 42-й минуте, когда Мелкадзе вышел один на один с Акинфеевым и бил в касание в створ – прим. Sports.ru).

После второго гола нам легче не стало, но появились зоны, и мы пользовались этим в своих атаках», – сказал главный тренер ЦСКА.

Ранее Федотов был главным тренером , с которым в прошлом сезоне взял серебряные медали чемпионата России.