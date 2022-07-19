Роднина о каминг-ауте Касаткиной: «Не вижу ничего смелого. Может, ей еще медаль дать за это?»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о каминг-ауте российской теннисистки .

«Не вижу ничего смелого. Может, ей еще медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то.

Касаткина имеет право говорить все, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно», — сказала Роднина.

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Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду