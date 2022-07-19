Уткин о каминг-ауте Касаткиной: «Подумать только, сколько народу считает ее постель своей. Государству нечего делать в постели своих граждан»

Журналист Василий Уткин высказался о каминг-ауте теннисистки .

«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает! Потому что если б не считало, то кого касается, кто там помимо нее лежит?

Не, государству нечего делать в постели своих граждан)», – написал Уткин в телеграме.

«А Барселона, видимо, просто город такой. Так сразу и не скажешь, Ферран и Педри вернулись к тренировкам или совместно проводят отпуск, правда?)» – написал журналист, опубликовав фотку игроков «Барселоны» Феррана Торреса и Педри, лежащих в обнимку на полу.

Касаткина живет и тренируется в Барселоне. После каминг-аута она опубликовала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко.

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду