Рената Литвинова о каминг-ауте Касаткиной: «Дарья выбрала осознанную свободу в столь сложное время – мужественный поступок умного Человека»

Теги светская хроника WTA ЛГБТ Дарья Касаткина Теннис

Актриса и режиссер Рената Литвинова высказалась о каминг-ауте Дарьи Касаткиной

«Даша Касаткина – наша лучшая теннисистка совершила камин аут – сильный цельный человек, выбрала осознанную свободу в столь сложное время – мужественный поступок умного Человека.

Говорила вчера с Дашей – мое уважение. Еще увидимся и будем свидетелями ее побед!» – написала Литвинова в телеграм-канале.

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