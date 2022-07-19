Тихонов о каминг-ауте Касаткиной: «Кому она теперь из мужиков нужна? Сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней»

прокомментировал каминг-аут теннисистки .

– Отрицательно отношусь к нетрадиционным связям. Дарья – симпатичная и интересная девушка, но это ее личное дело выкладывать такие вещи.

Кому она теперь из мужиков нужна? Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней. Это мое мнение.

– Не будет ли массового негатива по отношению к Касаткиной?

– Черт его знает. Лично я категорически не признаю лесбиянок и геев.

Такой век мы переживаем – все поменялось, голубизны навалом, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России