Депутат Бурлаков о словах Касаткиной и Рублева про возможную смену гражданства: «Не стоит думать, что за границей будет легко»

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков прокомментировал слова Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о возможной смене гражданства.

«Никого осуждать не хочу. Я не устаю повторять, что спорт вне политики. Это значит, что каждый вправе решать, как и где ему заниматься спортом. Ни Дарья, ни Андрей гражданство не поменяли, но шумиха вокруг них уже поднялась серьезная.

Перед каждым успешным российским спортсменом сейчас весы, на которых лежат карьера, Родина, деньги, совесть, друзья, уважение. И свой выбор делает каждый, исходя из масштаба личности. Мы не прошли по их пути, потому и не имеем права обвинять ребят.

Все спортсмены прекрасно осознают, что сменить российский флаг сейчас на европейский или американский – это притянуть к себе негатив всего мирового сообщества. И в своей стране осудят, и за границей авторитет вряд ли получится скоро заработать. Поэтому не стоит думать, что там будет легко», – цитирует Бурлакова Metaratings.ru.

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка, не верит в будущее ЛГБТ в России

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе