Депутат Свищев: «Касаткина и Рублев сказали, что могут сменить гражданство, если их перестанут допускать до соревнований. Но никто об этом даже не ставит вопрос»

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о возможной смене гражданства.

«Касаткина и Рублев сказали, что они могут сменить гражданство, если их перестанут допускать до соревнований. Но никто об этом даже не ставит вопрос. Более того, за них вступились WTA и АТР, плюс их поддерживают спортсмены и они выступают во всех международных турнирах. Сейчас ребятам надо сосредоточиться на теннисе. Они неплохо выступают, оба продвинулись в рейтингах.

Мы должны обеспечить им поддержку и переживать за них. Ребята должны чувствовать, что их любят и уважают на своей Родине. Нигде к ним не будут так относиться, как в России. Федерация тенниса России, лично Тарпищев, Министерство спорта и Олимпийский комитет очень много делают для поддержки наших спортсменов – разрабатываются целые программы для этого, теннисисты здесь не исключение», – цитирует Свищева Metaratings.ru.

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

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