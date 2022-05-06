«Ман Сити» не подпишет Френки де Йонга. Хавбека «Барсы» хотят «МЮ» и «Бавария»

«Манчестер Сити» не заинтересован в приглашении Френки де Йонга.

Как пишет Marca, опровергая появившуюся ранее информацию о возможном включении хавбека «Барсы» в сделку по Бернарду Силве, не собирается подписывать де Йонга. Пеп Гвардиола не заинтересован в приглашении 24-летнего хавбека.

В данный момент интерес к де Йонгу проявляют и . В случае с английским клубом серьезным препятствием может стать то, что в следующем сезоне он не будет играть в Лиге чемпионов. Мюнхенцы уже давно следят за футболистом и могут попытаться подписать его летом.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 44 матча в составе «Барсы» и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

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