Де Йонг не хочет уходить из «Барсы», несмотря на интерес «МЮ», «Сити», «Баварии» и «ПСЖ»

Френки де Йонг не намерен покидать «Барселону».

Несмотря на предложения от , , «Баварии» и , 25-летний полузащитник ни с кем не договорился, так как хочет остаться в каталонском клубе.

По информации Cadena SER, игрок из Нидерландов не хочет переходить в клуб, который не будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к подписанию де Йонга за 75 млн евро.

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