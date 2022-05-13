Де Йонг не хочет уходить из «Барсы», несмотря на интерес «МЮ», «Сити», «Баварии» и «ПСЖ»

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Френки де Йонг не намерен покидать «Барселону».

Несмотря на предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ», 25-летний полузащитник ни с кем не договорился, так как хочет остаться в каталонском клубе.

По информации Cadena SER, игрок из Нидерландов не хочет переходить в клуб, который не будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к подписанию де Йонга за 75 млн евро.

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