Де Йонг не хочет уходить из «Барсы», несмотря на интерес «МЮ», «Сити», «Баварии» и «ПСЖ»

Френки де Йонг не намерен покидать «Барселону».
Несмотря на предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ», 25-летний полузащитник ни с кем не договорился, так как хочет остаться в каталонском клубе.
По информации Cadena SER, игрок из Нидерландов не хочет переходить в клуб, который не будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к подписанию де Йонга за 75 млн евро.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков