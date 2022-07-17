Защитник «Краснодара» Сорокин о Fan ID: «Трата времени, пока так кажется. Если кто-то хочет за нами следить, видимо, это будет сделано»

Защитник высказался о Fan ID.

– Важный вопрос наших дней – оформление паспорта болельщика. Ты уже занялся?

– Вот вчера ездил, получил. Но, например, жена осталась недовольна.

– Почему?

– Хотел оформить на себя и ребенка, но сначала не проходили фотографии. Приехали в МФЦ – там сказали, что данные по ребенку вообще не заполнены, хотя на Госуслугах все было введено. В итоге получили [паспорт болельщика] я и супруга, а по ребенку нужно будет еще раз возвращаться, чтобы правильно сфотографировали.

Пока кажется, что это лишняя трата времени: куда-то надо ездить, стоять там в очередях, сталкиваться с каким-то отказами. Не знаю. Но, наверное, если кто-то так хочет за нами следить, то это, видимо, будет сделано.

Конечно, может быть, мы что-то не понимаем или еще не знаем. Но пока возникают только вопросы. Вот жена спрашивает: «Если я купила билет и пошла зимой на стадион, но телефон сел на холоде – что тогда делать?» И действительно как попасть на игру? Всегда носить распечатанный паспорт болельщика с собой? А что делать пожилым людям, которым тяжело осваивать принтеры, гаджеты, приложения?

Мы же допускаем, что все эти люди могут по старинке хотеть попасть на стадион. И как быть? Не знаю, пока это больше выглядит как препятствие походу на футбол.

– Карпин сказал про паспорт болельщика: «Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать?»

– Конечно. Ведь я привел пример ситуации, которая возникла у моих близких. А сколько других подобных ситуаций еще может возникнуть? – сказал футболист.