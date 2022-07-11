Министр спорта России о Fan ID: «Обеспечит комфорт и дополнительную безопасность. Верификация в МФЦ заняла не более минуты»

Министр спорта России верифицировал Карту болельщика (Fan ID) в МФЦ.

Олег Матыцин в субботу, 9 июля, верифицировал персональную электронную карту болельщика в МФЦ.

«Российский опыт внедрения карты болельщика уникальный, мы успешно апробировали ее использование на многих соревнованиях. Опыт признан международным сообществом, в частности, футбольным. Система позволит нам обеспечить комфорт и дополнительную безопасность пребывания болельщиков.

Вся процедура верификации в МФЦ заняла не более минуты. Важно, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись — это достаточно простой сервис, он обеспечен во всех городах, которые принимают матчи . Надеюсь, что первые получатели карты подтвердят это.

Всех болельщиков призываю — приходите на стадионы, получайте удовольствие от футбола, радуйтесь игре», – сказал Матыцин.