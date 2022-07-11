Игонин о Суперкубке: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно – сначала толкнули Чистякова»

высказался о падении Антона Зиньковского в штрафной в игре за Суперкубок.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев столкнулся с защитником и полузащитником Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.

«Нужно рассматривать эпизод с начала, там было нарушение в отношении Чистякова. Почему-то всегда обсуждаем и рассматриваем именно концовку, не обращая внимания на этот момент, после которого значительно поменялась ситуация. Это привело к тем самым касаниям и соприкосновениям.

Рефери находился в хорошей позиции, все это видел. Помощники также не зафиксировали нарушения Одоевского. В любом случае сейчас ЭСК РФС должна выступить как незаинтересованное лицо и расставить все точки над «и».

Я понимаю желание тех, кто не болеет за «Зенит», каким-то образом раскачивать ситуацию. По игре рассказывать нечего. То, что касается самого футбола, – тут без шансов. Так что это единственный эпизод, который они могут обсуждать.

Изначально толкнули Чистякова – дальше обсуждать падение Зиньковского бессмысленно», – сказал бывший игрок «Зенита».

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