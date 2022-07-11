Трахтенберг о падении Зиньковского: «Москалеву надо выбросить свисток. Пугает, что судья не ставит пенальти в очевидной ситуации в первом матче сезона при 3:0»

раскритиковал судью за ошибку в пользу в игре со .

Вчера в матче за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с приняли решение не назначать 11-метровый.

«Да. Бывают ситуации, когда ты хочешь не поставить пенальти, но нет шансов никаких не поставить. Зиньковский вообще никого не трогал, а его сбили.

Судья воспользовался приемом. Он еще не родился, когда я первый раз видел этот судейский прием. Он называется «разверни игру в другую сторону и сделай невиновного человека виновником нарушения». Но для того, чтобы так сделать, нужен контракт игроков. А никого не коснулся. Это его сбили в штрафной.

Меня пугает, что в первом официальном матче сезона при счете 3:0 арбитр в абсолютно очевидной ситуации не ставит на точку. А что было бы, если бы счет был 0:0 или 1:0 в пользу «Спартака»? Как сказал известный сатирик Аркадий Арканов: «Если бы у него была возможность, он бы мяч сам в ворота руками забросил».

И я вот думаю: кто больше виноват – судья Москалев или тот, кто ему дал в руки свисток. Я думаю, что все-таки второй человек.

Еще один момент. Мы много и сильно переживаем из-за неудач наших команд на европейской арене. «Зениту» надо выше ставить планку, так как она местечковая. Поздравляю их с победой! Для них главное обыграть «Спартак» и выиграть чемпионат России.

Я не хочу по уровню сравнивать чемпионат России с чемпионатом Мальты, но там тоже есть свой чемпион. В Европе судейство совершенно другое. Там не будет Москалева и людей из бригады ВАР, которые при счете 5:0 испугаются поставить пенальти.

Думаю, в этом сезоне после такого начала нас ждет немало подобных ситуаций, если мы не разберемся с сегодняшней. Поэтому я бы на месте арбитра Москалева сегодня выбросил свисток», – сказал журналист и бывший руководитель пресс-службы «Спартака».

Фото: кадры из трансляции