Быстров о разгроме «Спартака» «Зенитом»: «Все как обычно, ничего интересного. Легенды «Спартака» смотрелись интереснее»

высказался о победе над .

Петербуржская команда обыграла московскую в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:0). Вчера «Зенит» победил «Спартак» в матче легенд (2:0).

– Ничего интересного не произошло, все как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х и 90-х годов вчера играли, нежели сегодняшние.

– За сколько туров в этом году «Зенит» выиграет чемпионство?

– Рано говорить об этом. Тренер смело сыграл 4-3-3, пощупал, кто на что способен, сделал выводы, – сказал бывший полузащитник сборной России.