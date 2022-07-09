Быстров о разгроме «Спартака» «Зенитом»: «Все как обычно, ничего интересного. Легенды «Спартака» смотрелись интереснее»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров высказался о победе «Зенита» над «Спартаком».

Петербуржская команда обыграла московскую в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:0). Вчера «Зенит» победил «Спартак» в матче легенд (2:0).

– Ничего интересного не произошло, все как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х и 90-х годов вчера играли, нежели сегодняшние.

– За сколько туров в этом году «Зенит» выиграет чемпионство?

– Рано говорить об этом. Тренер смело сыграл 4-3-3, пощупал, кто на что способен, сделал выводы, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные