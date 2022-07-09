Титов не назвал переход Бакаева в «Зенит» предательством «Спартака»: «Почему я должен так считать? Моему поколению это просто непонятно»

не считает предательством переход из «Спартака» в .

Полузащитник является воспитанником московского клуба, в системе которого он находился с 2007 года.

Сегодня «Зенит» и сыграют в матче Олимп Суперкубка России.

– Особое внимание будет к Зелимхану Бакаеву. Как вы относитесь к его переходу, к его выбору?

– В этом состоянии был и Погребняк, и Быстров, и Широков. Ему могу только пожелать терпения. Выбор сделан. Время лечит. Год, два три, месяц, возможно, все это поменяется и Бакаеву будут хлопать уже в Санкт-Петербурге. Но, учитывая, что он воспитанник «Спартака», моему поколению это просто непонятно.

– Вы не считаете это предательством?

– Нет. Почему я так должен считать?

– Это принципиальный соперник.

– Ему осталось играть десять лет, может чуть больше. Он сделал свой выбор. У него семья, родители, видимо, в Санкт-Петербурге дали немного больше финансово. Но еще раз повторю, что в мое время было невозможно перейти в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» или в стан любого другого соперника.

Это было исключено. Сегодня это выбор футболистов, агентов. У нас их не было, поэтому мы выбирали сердцем и душой, – сказал Титов.