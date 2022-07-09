Быстров про «Зенит» и «Спартак»: «Щука и окунь. «Зенит» постоянно хавает «Спартак» в последнее время»

сравнил «Зенит» и «Спартак» с рыбами.

– С каким багажом «Зенит» и «Спартак» подходят к матчу за Суперкубок? Кого можно назвать фаворитом?

– Я не видел, как «Спартак» играл предсезонные матчи. «Зенит» участвовал в Кубке PARI Премьер, команда довольно в неплохой форме, если судить по тем матчам, которые показывали.

А «Спартак» в очередной раз подходит к сезону как загадка – непонятно с каким тренером, непонятно с каким футболом, непонятно, чего от него ждать. Но тем интереснее. «Зенит» можно назвать фаворитом. Но вдруг «Спартак» нашел наконец своего тренера, кто его знает…

– Он изобрел секретное оружие на базе в Тарасовке?

– Ну я не знаю, что он там изобрел. Главное, чтобы «Спартак», как все остальные команды, не проиграл «Зениту» еще до матча. Тогда смотреть будет неинтересно.

Может, тренер, возглавивший «Спартак» (испанец – прим. ред.), – смелый, молодой. Это уже хорошо.

– Протесты «Спартака» по поводу того, что Петербург несправедливо выбрали местом проведения матча за Суперкубок, тоже можно отнести к категории «страхов» до матча с ?

– Да это просто подогревали интерес к событию, чтобы людям интересно было все это читать, обсуждать, спорить. Подогрели интерес по максимуму.

Раз выбрали Питер для матча, значит, будет матч в Питере, что здесь? Играли же Суперкубок раньше в Москве – и ничего, никто не протестовал. Наоборот, интереснее приехать и «шлепнуть» соперника в гостях, если хочешь выиграть важный матч.

Конечно, от двух команд зависит содержание игры. Если «Зениту» позволить играть в свой футбол, дать ему чувствовать себя вольготно, то шансов на успех мало. Если создать трудности, у «Зенита» возникнут проблемы. Вот и все.

– Вам игралось труднее в форме «Зенита» против «Спартака» или в форме «Спартака» против «Зенита»?

– Для меня все матчи были трудные – и с одной стороны, и с другой. Конечно, первые игры за «Спартак» против «Зенита» были особенно тяжелые. Много друзей, знакомых в другом лагере, атмосфера на трибунах «Петровского».

– Если использовать терминологию рыбалки, к которой у вас страсть, то на какие рыбы похожи нынешние «Зенит» и «Спартак»?

– Щука и окунь. Все же последнее время «Зенит» постоянно хавает «Спартак», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и .