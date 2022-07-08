Быстров о словах об «автобусе» «Зенита» в матче легенд: «Главное, чтобы «Спартак» не поставил «автобус» завтра»

ответил на слова об «автобусе» «Зенита» в матче с легендами «Спартака».

После поражения красно-белых в Санкт-Петербурге (0:2) бывший защитник «Спартака» сказал: «Когда автобус в воротах стоит, тяжело забить».

«Ощущения от матча? Великолепные, победа! «Спартак» опять играл в свой футбол 1990-х, 2000-х. К сожалению, им это не помогло.

Две контратаки – 2:0. У нас «автобус» стоял? Отличный автобус! Знаете, когда не играешь в футбол 5 лет, можно и с «автобусом» поиграть. Главное – победа.

Конечно, по «Петровскому» соскучились, вы видели, какая добрая атмосфера была на стадионе. Вернулся душой в те годы, когда мне было 17-18 лет. После таких матче появляются мысли, что можно было еще поиграть, но нужно трезво оценивать свои силы.

В такой тяжелой ситуации нужно как можно больше проводить таких матчей. И не только в Петербурге, но и в Москве, в регионах. В том же Краснодаре с удовольствием посмотрят на такую битву, как сегодняшний матч. Очень важно популяризировать футбол, тем более когда у нас нет еврокубков. Нужно делать так, чтобы дети хотели выходить во двор играть в футбол.

Завтра команды точно будут веселее играть. «Зенит» «автобус» точно не будет ставить, главное, чтобы «Спартак» не поставил «автобус». Главный матч для нас был сегодня, а завтра посмотрим, как молодежь себя проявит», – сказал Быстров.

Завтра «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Кувырки от Аршавина и Кержакова, майка Титова «Кто мы? Мясо» – легенды «Зенита» и «Спартака» вернули нас в нулевые