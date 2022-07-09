Гендиректор «Зенита» о 4:0: «На 7:0 не дотянули, такой цели не было. «Спартаку» не стоит жаловаться на отсутствие поддержки»

Генеральный директор «Зенита» высказался о победе над «Спартаком».
Петербуржская команда обыграла московскую со счетом 4:0 в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
– 4:0 – заслуженный результат или могло бы быть больше?
– На 7:0 не дотянули. Нет, такой цели не было. Была цель победить. Думаю, мы победили, играя в красивый футбол.
Игра в Питере? Посчитайте, сколько было болельщиков на трибунах. Примерно 50 на 50. Примерно половина из 55 000 была спартаковская.
«Спартаку» точно не стоит жаловаться на отсутствие поддержки, поскольку очень здорово болела их трибуна и очень много было красно-белых мест, – сказал Александр Медведев.