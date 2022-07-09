поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Игра будет передаваться на весь мир. Какой судья сможет позволить себе убить свою дальнейшую карьеру? Даже назначив молодого пацана, он будет носиться как угорелый, чтобы не допустить ошибку. Нагнетать обстановку вокруг судейства не стоит. Если «Спартак» сильнее, то пусть сам докажет это на футбольном поле. Дело в том, что если проиграют, то свалить-то не на кого будет…

У «Спартака» команда не готова играть на таком уровне. Посмотрев на «Зенит» в товарищеских матчах, понял, что и они еще не готовы. А вот Бакаев – это головная боль для «Спартака». Бакаев как зверь носится по полю, это то, что я видел! Дерется за каждый мяч, ну как можно такого футболиста просто отдать?! Я не могу понять! Мозгов нет у тех, кто отдал его!

Могу сказать, что в «Зените» он наберется того мастерства, которого он не мог набраться в «Спартаке». Будет обладать тем, что имеют бразильцы, рожденные в футболе. Понимаете, у них с детства мяч прилипает к ногам. Этот момент Бакаев подтянет в новой команде. Через год мы его увидим другим футболистом», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

Бакаев покинул свободным агентом по окончании сезона-2021/22 и присоединился к .