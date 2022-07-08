Гильермо Абаскаль: «Все в Европе знают, что такое «Спартак». Матч с «Зенитом» – большая ответственность перед клубом»

поделился ожиданиями перед OLIMPBET Суперкубок России.

– Вы сразу без раскачки начинаете матчем с «Зенитом». Это добавляет сложности?

– Прежде всего, это большая ответственность перед клубом. Все мы знаем, что такое «Спартак», это знают все в Европе. Моя задача – делать максимум, чтобы команда показывала свою лучшую игру.

Счастлив быть здесь и провести такой матч. Надеюсь, что завтрашняя игра подарит хорошие эмоции нашим болельщикам.

– Удалось ли за это время донести до команды свои идеи?

– Конечно, поставить за короткое время мой футбол не получится. Было бы странно сказать, что мы все уже выполнили. Мы лишь на первом этапе.

На сборах работали над физикой, над тактикой. И этот матч – важный шаг, который покажет, где мы находимся. На первый план выходят мотивация и значимость, которая есть у болельщиков и у клуба.

– «Спартак» настаивал на переносе матча. Жалеете, что не удалось это сделать?

– Сегодняшний футбол таков. Это регламент, это соревнования, которые проходят посередине подготовки. Для нее нужно 4-6 недель, у меня же было только 14 дней.

Конечно, хотелось бы, чтобы в футболе было достаточно времени на подготовку. Но мы не должны думать о расписании, у нас есть этот матч и мы должны выложиться на 100%, – сказал главный тренер «Спартака».

Красно-белые поборются за трофей с «Зенитом». Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля.

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам