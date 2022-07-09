Аршавин о Суперкубке: «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. 3:1 в пользу «Зенита»

уверен, что «Спартак» будет бояться «Зенита» в матче за Суперкубок.

Сегодня команды сыграют в Санкт-Петербурге в рамках Олимп Суперкубка России.

В октябре 2021 года «Зенит» разгромил «Спартак» на своем поле в матче со счетом 7:1.

«Сложно что-то говорить о , потому что я не видел ни одной игры команды. Думаю, «Зенит» все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат. Если «Зенит» не проиграет сам себе, то возьмет .

Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки «Зенита».

Итоговый счет? 3:1 в пользу , – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.