Мартинс, Мозес и Урунов не сыграют за «Спартак» против «Зенита» в Суперкубке

Три футболиста «Спартака» пропустят матч против «Зенита».

– Кто не готов играть?

– Мартинс, Мозес и Урунов.

– Когда они будут готовы?

– Не могу ответить на этот вопрос. На данный момент я сконцентрирован на тех игроках, кто есть в моем распоряжении.

Когда они будут на том же уровне, что и остальные, тогда и поговорим о них, – сказал главный тренер«Спартака» .

«Спартак» сыграет с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России в Санкт-Петербурге 9 июля.

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам