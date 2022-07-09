Все билеты на игру «Зенита» и «Спартака» проданы. РФС направит доходы на благотворительность и помощь беженцам, музыканты выступят бесплатно

Все билеты на игру между и в Суперкубке России проданы.

РФС сообщил о завершении реализации билетов на матч за Суперкубок – все билеты проданы.

Доходы РФС от проведения матча будут направлены на гуманитарные цели, в том числе – в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.

Все приглашенные музыканты по соглашению с РФС выступят на Суперкубке безвозмездно.

Ранее стало известно, что перед игрой за Суперкубок выступят «Ленинград» и МакSим. Также участие в концертной программе примут Би-2, Александр Розенбаум и Эдуард Хиль – младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. Посмотреть игру можно будет на Sports.ru.