«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле сериала «Очень странные дела»: «Порой ради битвы со злом нужно оказаться в его логове»

«Спартак» показал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле сериала «Очень странные дела».
В видео игроки красно-белых Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров смотрят сериал.
«А вот и главный злодей», – сказал Умяров. «Смотрите, они идут прямо к нему в логово», – добавил Соболев.
«Вам это ничего не напоминает?» – спросил Зиньковский.
В конце ролика игроки открывают дверь и видят стадион «Зенита».
«Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове», – так описано видео в телеграм-канале «Спартака».
Фото: t.me/fcsmtg
«Спартак» сыграет с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России в Санкт-Петербурге завтра, 9 июля.