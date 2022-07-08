«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле сериала «Очень странные дела»: «Порой ради битвы со злом нужно оказаться в его логове»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Антон Зиньковский Александр Соболев Наиль Умяров фильмы Футбол

«Спартак» показал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле сериала «Очень странные дела».

В видео игроки красно-белых Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров смотрят сериал.

«А вот и главный злодей», – сказал Умяров. «Смотрите, они идут прямо к нему в логово», – добавил Соболев.

«Вам это ничего не напоминает?» – спросил Зиньковский.

В конце ролика игроки открывают дверь и видят стадион «Зенита».

«Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове», – так описано видео в телеграм-канале «Спартака».

Фото: t.me/fcsmtg

«Спартак» сыграет с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России в Санкт-Петербурге завтра, 9 июля.

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