Титов о Суперкубке в Петербурге: «Это некий админресурс. Возможно, на «Открытие Арене» игра была бы более интересной»

дал прогноз на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

– Боюсь ошибиться. Пусть будет забито пять мячей в этом матче. Кто-то выиграет 3:2.

– Как относитесь к тому, что игра пройдет в Санкт-Петербурге?

– Да, я считаю, что это некий админресурс. Играешь дома, в Питере, тут свои болельщики. Возможно, на игра была бы более интересной.

– Как вам новый тренер «Спартака»?

– Я вообще не знаю, кто это такой, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам

Антиспартаковский заговор – ооочень древняя теория. Вот ее краткая история